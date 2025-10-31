Glasner, sobre 5 partidos de su equipo en 10 días: "No entiendo que no esté arreglado"

"No puedo creer que esto no esté arreglado. Sería irresponsable para los jugadores y tenemos que cuidar su bienestar, pero no sólo en nuestro club. Yo estuve molesto cuando lo escuché por primera vez ayer, porque no podía creer que lo estuvieran considerando", dijo este viernes, en la rueda de prensa previa ante el Brentford.

"Tenemos partidos internacionales, las dos copas y la Premier League. Sería bueno que la UEFA, la Premier League y la FA (federación inglesa, por sus siglas en inglés) hablaran porque es sorprendente. Tal vez ahora no se puede encontrar una solución, pero tenemos que hacerlo. Sería irresponsable jugar el domingo, martes y jueves", añadió.

El conjunto inglés se medirá al Shelbourne en la Liga Conferencia el 11 de diciembre, tres días después al Manchester City en Premier League, el 16 de diciembre al Arsenal en los cuartos de final de la Copa de la Liga, el 18 de diciembre al KuPs en la 'Conference' y el 21 de diciembre al Leeds United en Premier.