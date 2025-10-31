Iñigo Pérez: "El empate con el Villarreal no sirve, vamos a La Cerámica a ganar"

El Rayo Vallecano afronta este partido liguero contra el Villarreal en un excelente momento de resultados tras encadenar seis encuentros oficiales sin perder, cinco de ellos con victorias.

“Estamos en un nuevo cambio de escenario pero no de mentalidad. Es otra oportunidad para seguir ganando aunque la dificultad del partido y del rival es la más alta, lo están demostrando. A pesar de incorporar muchos cambios, el mensaje del entrenador (Marcelino García Toral) que lo lleva transmitiendo mucho tiempo ha sido establecido por los jugadores y cualquiera que vaya llegando enseguida es capaz de sincronizarse al resto. Nosotros estamos con mucha ilusión y ganas de seguir en esta senda que llevamos”, manifestó.

“Mañana, si volvemos a tener la portería a cero, estaremos cerca de conseguir tres puntos. Estas palabras hay que llevarlas al campo sabiendo que será difícil por el potencial ofensivo del Villarreal, pero para un equipo como nosotros, mantenerte sin encajar todo el partido, es muy positivo", señaló.

El argentino Augusto Batalla lleva 270 minutos sin encajar un gol en LaLiga. El récord de imbatibilidad en la portería del equipo madrileño lo ostenta el macedonio Stole Dimitrievski con 345.

“Todo lo que sea que la ciencia diga que vamos rompiendo récords o superando estadísticas y que sean buenas es fruto del trabajo de los jugadores. Conseguir porterías a cero o récord de imbatibilidad corresponde al equipo, igual que exijo a todo el equipo que tienen que tener responsabilidad de cara a abrir el marcador, generar ocasiones o marcar goles. Eximo de todo el peso a los nueves", manifestó.

"Esto es igual. Augusto Batalla es un portero que está demostrando un nivel muy alto. Aparte de lo que da en portería, con los pies nos facilita poder atraer al rival y luego hacerles daño en el espacio generado. Es una persona que tiene liderazgo y carácter, aunque alguien se lleve los récords o premios sabemos que es mérito de todos”, comentó.

Pese a la dificultad del rival, el técnico navarro no da por bueno, de antemano, un empate en La Cerámica. El objetivo es ganar.

"El empate ahora mismo te digo que no sirve. Mañana cuando acabe el partido, si vamos perdiendo 0–3, nos han expulsado a uno y empatamos, te diría que es fabuloso, pero nosotros no podemos hacer el ejercicio de pensar que sería bueno un empate. Es una lectura que te lleva a equivocarte y no lo quiero. Tenemos que ir a ganar a La Cerámica. Con este mensaje igual pierdes pero no hay que llevar a la mente por atajos porque es bastante más inteligente que nuestro consciente”, manifestó.

Uno de los jugadores más destacados del Villarreal está siendo el centrocampista Santi Comesaña, que jugó en el Rayo entre 2016 y 2023.

“Santi cada vez se lleva más focos porque su nivel es altísimo. Es el más alto que puede ofrecer un mediocentro de la Liga, en mi opinión. Es un jugador muy importante para su esquema, aquí lo conocemos muy bien y mañana es clave que esa zona podamos dominarla y ser capaces de hacerles daño a través de nuestro juego. Tienen mucho potencial. Soy de los que piensa que el equipo que domine el centro del campo tiene mucho partido hecho pero mañana es especialmente importante y dificultoso. Santi merece mas reconocimiento del que tiene”, concluyó.