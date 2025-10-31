Mascherano: "No vamos a tener contra el Nashville el mismo partido que en Miami"

"No vamos a tener el mismo partido contra Nashville que el que tuvimos acá", resaltó Mascherano en la víspera al partido en el que una victoria de su equipo sellaría el pase a los cuartos de final del torneo por primera vez en la historia del Inter Miami.

Un doblete de Lionel Messi allanó el triunfo del Inter Miami sobre el Nashville.

Mascherano prefirió mostrarse cauto y advertir a sus jugadores del desafío que tendrán por delante en el Geodis Park de Nashville.

"Más allá de haber tenido dos resultados positivos contra ellos en los dos últimos fines de semana tenemos que entender que Nashville nos ha puesto en muchos momentos en dificultades", dijo Mascherano.

Preguntado sobre los fichajes de cara a la próxima temporada, en la que no podrá contar con Sergio Busquets ni con Jordi Alba, después de que ambos anunciaran su retirada del fútbol al final de este año, el entrenador argentino indicó que estaba convencido que la directiva intensificaría el trabajo en esa faceta una vez concluyan los 'playoffs'.