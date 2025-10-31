Ocho equipos luchan por últimos cuatro cupos en cuartos de final del Apertura salvadoreño

A falta de 12 puntos, solo Luis Ángel Firpo, Alianza, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) e Isidro Metapán tienen asegurada su clasificación.

Firpo lidera con 40 puntos y se medirá con Isidro Metapán, que ocupa la cuarta plaza con 32, mientras que el Alianza, segundo con 37, recibirá al Águila, sexto con 23.

Alianza, actual campeón, y Águila son los equipos con mayor afición en El Salvador y más títulos.

Se enfrentarán Cacahuatique con Hércules, clubes que se encuentran en la quinta y la novena posición con 24 y 17 puntos, respectivamente.

Plntense, séptimo con 21 puntos, intentará acercarse a la clasificación en su duelo con Fuerte San Francisco, undécimo con 15.

Municipal Limeño, octavo con 21 enteros, visitará a Zacatecoluca, colista con 13 unidades.

El Infer FA, décimo con 15 puntos, recibirá a FAS, tercero con 35 puntos.

El liderato de la clasificación de goleadores es un asunto del salvadoreño Juan Argueta, el trinitense Jomal Williams y el colombiano José Erik Correa, cada uno con 9.