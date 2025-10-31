Fútbol Internacional
31 de octubre de 2025 - 15:25

Ocho equipos luchan por últimos cuatro cupos en cuartos de final del Apertura salvadoreño

San Salvador, 31 oct (EFE).- Ocho equipos se disputan los últimos cuatro boletos para los cuartos de final del torneo Apertura salvadoreño, que este fin de semana disputa la fecha 19 de la fase regular.

Por EFE

A falta de 12 puntos, solo Luis Ángel Firpo, Alianza, Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) e Isidro Metapán tienen asegurada su clasificación.

Firpo lidera con 40 puntos y se medirá con Isidro Metapán, que ocupa la cuarta plaza con 32, mientras que el Alianza, segundo con 37, recibirá al Águila, sexto con 23.

Alianza, actual campeón, y Águila son los equipos con mayor afición en El Salvador y más títulos.

Se enfrentarán Cacahuatique con Hércules, clubes que se encuentran en la quinta y la novena posición con 24 y 17 puntos, respectivamente.

Plntense, séptimo con 21 puntos, intentará acercarse a la clasificación en su duelo con Fuerte San Francisco, undécimo con 15.

Municipal Limeño, octavo con 21 enteros, visitará a Zacatecoluca, colista con 13 unidades.

El Infer FA, décimo con 15 puntos, recibirá a FAS, tercero con 35 puntos.

El liderato de la clasificación de goleadores es un asunto del salvadoreño Juan Argueta, el trinitense Jomal Williams y el colombiano José Erik Correa, cada uno con 9.