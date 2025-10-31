Pedro dejará el Lazio a final de temporada

"Aún no es oficial, pero esta será mi última temporada en el Lazio, pero haré todo lo posible por despedirme lo mejor posible, por dejar al equipo donde se merece, en Europa", declaró a Sky Sports Italia tras el empate sin goles ante el Pisa de este jueves en Serie A.

"Agradezco a todos aquí la acogida y el trato que me han brindado durante todos estos años. Ayudaré al equipo a mantenerse lo más arriba posible hasta el final. La Copa Italia también es una buena oportunidad para intentar recuperar un puesto en Europa", añadió el delantero, que renovó el año pasado por una temporada, hasta junio de 2026.

El canario, de 38 años, campeón del mundo y de Europa con la selección española y ganador de todos los grandes títulos de clubes con el Barcelona y el Chelsea, llegó al Lazio en la temporada 2021-2022 procedente del Roma y, desde entonces, ha disputado 185 partidos oficiales y ha anotado 34 goles.

El delantero vivió la pasada campaña una de sus mejores temporadas recientes, con 10 goles en Serie A y 4 en la Liga Europa, su mejor cifra desde la campaña 2013-2014, cuando marcó 15 con el Barcelona.

Uno de sus momentos más destacados de ese curso fue el doblete ante el Inter de Milán en la penúltima jornada de la Serie A, que alejó al equipo 'nerazzurro' del título y agigantó las posibilidades del Nápoles, a la postre campeón.

En su anterior renovación, en julio de 2023, Pedro deslizó que le gustaría acabar su carrera en el Lazio, aunque tampoco cerró la puerta a continuar jugando: "No sé cuántos años más jugaré. Quiero aprovechar al máximo, pero la retirada está cada vez más cerca", añadió.