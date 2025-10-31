Rodri puede reaparecer ante el Bournemouth

"Creo que estará listo para ayudarnos. Tal vez no desde el principio, pero espero que pueda estar con nosotros. Ha estado fuera y sabemos lo importante que es para nosotros", expresó este viernes Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo donde también confirmó que Erling Haaland están disponible.

El centrocampista, que tampoco pudo estar con España ante Georgia y Bulgaria, se quedó fuera de la lista ante el Swansea en la Copa de la Liga, como ya le pasó frente al Everton y Aston Villa en Premier y ante el Villarreal en Liga de Campeones.

Los 'Citizens', quintos en la Premier, se verán las caras con el Bournemouth de Iraola, uno de los equipos más en forma de la Premier que están colocados segundos, a cuatro puntos del Arsenal.