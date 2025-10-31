Xabi Alonso: "Siempre pienso en lo mejor para el equipo"

Es la manera en la que Xabi Alonso ha gestionado el pulso que le ha echado una de sus estrellas por ser sustituido. El técnico tolosarra admite que no puede tratar a todos sus jugadores de la misma manera, pero que por encima de lo individual está el bien del grupo.

"Siendo yo mismo. Lo más importante es ser auténtico, no intentar impostar nada, tener una relación directa, sincera, sabiendo el rol de cada uno y siempre pensando en lo mejor para el equipo. Hay que intentar llevar al grupo y tener una buena relación, dentro del respeto y la misma exigencia, pero sabiendo que no todos son iguales. Debes tener inteligencia emocional para saber adaptarte a ellos teniendo tu posición", reflexionó sobre su papel.

"Creo que el equipo y Vini está enfocado en lo que tenemos por delante. Somos competitivos, queremos lo mejor y todos quieren estar en el campo. Eso es bueno. Ahora, el enfoque y la dirección del equipo es la misma", añadió justificando la reacción de Vinícius, tras sentirse satisfecho con la petición de perdón del brasileño.

Aseguró Xabi Alonso que no habrá "ninguna represalia" al comportamiento de Vinícius, pero también dejó claro que si es suplente ante el Valencia, es por la gestión del cansancio por la cantidad de partidos que disputan muchos de sus jugadores. Y se refirió a Kylian Mbappé, que es el que más minutos acumula en sus piernas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Siempre me preocupa la carga de minutos, el no estrujar demasiado a los jugadores. También hay que saber los esfuerzos, las exigencias que tienen. Hay un momento donde hay que crear esos espacios con algunos jugadores de manera más asidua, pero hay que entender los momentos para todo. Con Kylian, hasta ahora ha sido así, pero ya veremos para el futuro", dijo.

El triunfo en el Clásico dejó un gran sabor de boca en Xabi Alonso que valoró el hambre y la competitividad de sus futbolistas. Confesó que su plantilla necesitaba una victoria en un partido de altos vuelos.

"Antes del Clásico hablábamos de que era un partido importante, que tenía más valor. La celebración y el momento fue importante para la confianza del equipo. Necesitábamos una victoria de ese tamaño. Ahora tenemos que saber sacar lo positivo y no olvidarlo, pensar que nos va a dar seguridad", confesó.

"Muchas de las cosas que planteamos salieron bien. El equipo mostró mucha solidez, concentración y teníamos muchas ganas. Eso se veía en los chicos en todas las acciones, como anticipaban un metro la situación ganando duelos. Cuando somos fuertes, llevamos la iniciativa", agregó.

Y es lo que ahora desea mantener el entrenador madridista en una semana en la que se enfrenta a Valencia, Liverpool y Rayo Vallecano. "Cuando bajemos un poco esa concentración, nos dejaremos puntos y no queremos que eso suceda".

Enfocó al duelo ante el Valencia, con el recuerdo de lo que ocurrió la pasada temporada cuando el Real Madrid cayó en la recta final en el Santiago Bernabéu y enterró las pocas opciones que ya tenía de pelear por el título.

"En la Champions puedes perder puntos y luego recuperar. En LaLiga no sucede así, es un maratón, vamos a buen ritmo y no queremos bajar. Tengo en la cabeza Valencia y Rayo. El Valencia ganó el año pasado en el Bernabéu, no podemos relajarnos. Corberán es un entrenador que prepara bien a su equipos y el Valencia tiene calidad con jugadores buenos. Hay que estar alerta porque a veces se baja el pistón después de una gran victoria", advirtió.

Entrando en el momento de jugadores de su plantilla, Xabi celebró el que protagoniza Kylian Mbappé y su paso al frente en liderazgo en el equipo.

"Los goles Kylian los marcó, los marca y los marcará. La influencia positiva que está teniendo en el equipo, su día a día es muy bueno, el rol lo está asumiendo con mucha madurez y positividad. Luego el equipo tenemos que acompañarle para que haga los goles", afirmó.

Lamentó una nueva lesión de Dani Carvajal que le obliga a parar hasta diciembre. "Fue la peor noticia después del partido. Carva jugó 20 minutos, lo hizo muy bien tras la lesión del sóleo, compitió y el lunes por la mañana fue una sorpresa recibir la llamada del doctor. Lo echaremos de menos, seguro, porque en el día a día es muy importante. Parecía que ya podíamos contar con él y estará entre seis y ocho semanas de baja. Esperamos a un jugador importante".

Y terminó hablando de la situación del brasileño Endrick, que ya ha abierto la puerta a marcharse cedido en el mercado invernal por la falta de oportunidades. "Me gustaría que hubiese tenido minutos. Los contextos de los partidos han sido ajustados desde que se recuperó. Espero que tenga minutos, está entrenando bien y está preparado".