0-3. Brian Gutiérrez falla un penalti y Bruno Damiani refrenda el pase de ronda del Union

El Union, ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular, goleó al Fire en un día para el olvido del portero de los locales, Jeffrey Gal, que cometió dos errores mayúsculos.

El meta de 32 años fue titular en sustitución de Chris Brady, un portero que forma parte de la selección estadounidense, y falló dos veces en fase de salida de balón en el área de penalti, provocando el 1-0 y el 3-0.

El primer error llegó en el minuto 7, cuando Tai Baribo le arrebató el balón cuando Gal estaba a punto de golpear. El delantero israelí marcó a placer y dio ventaja al Union.

Ocho minutos después, Baribo completó su doblete personal con un gol de cabeza tras un centro de Kai Wagner.

El Fire, que llevaba cinco años sin disputar los 'playoffs', pudo reabrir el partido a la media hora, pero Brian Gutiérrez lanzó como timidez una pena máxima y el meta Blake logró detener el disparo.

Antes del descanso, Gal volvió a fallar en salida de balón y devolvió el esférico al Union, que subió el 3-0 al luminoso de la mano de Damiani.

El Union selló de esta forma el pase a la segunda ronda de los 'playoffs', al cerrar 2-0 esta serie al mejor de los tres partidos.

En el primero, el Union se había llevado un encuentro espectacular en la tanda de penaltis, tras el 2-2 de los 90 minutos. El defensa Jack Elliott forzó los penaltis en el añadido, pero pasó de héroe a villano en la tanda, al fallar el primero del Fire, después de que Mikael Uhre perdonara el del Union. El fallo del defensa Joel Waterman en el quinto penalti acabó entregando la victoria a Philadelphia.

Union espera en la segunda ronda, que se disputará a partido único, a uno entre New York City y Charlotte.

El Charlotte igualó 1-1 la serie con una victoria en los penaltis en Nueva York, tras perder el primer partido en casa.