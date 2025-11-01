0-3. El Benfica de Mourinho vence por tres goles a cero al Vitória de Guimarães

La primera parte estuvo marcada por la ausencia de goles y de grandes oportunidades en el estadio Dom Afonso Henriques de Guimarães, pese a que el partido comenzó con un ritmo fuerte, que se fue disipando poco a poco.

El marcador no se abrió hasta el minuto 54' tras un saque de esquina de Dodi Lukebakio que el defensa benfiquista Tomás Araújo aprovechó para anotar un gol de cabeza en la portería del colombiano Juan Castillo.

Ocho minutos más tarde, los encarnados afianzaron su ventaja con una tanto del sueco Dahl, quien hizo un potente disparo con el pie izquierdo aprovechando una asistencia de Barreiro, que Castillo no pudo parar.

El canterano del Benfica João Rego anotó la tercera diana de la noche tras un disparo desde fuera del área del argentino Enzo Barrenechea, exjugador del Valencia, que fue rechazado por el cancerbero colombiano del Vitória de Guimarães y cuyo rebote Rego aprovechó para marcar de cabeza en el 87'.

Tras esta victoria, el Benfica sigue tercero en la clasificación provisional, con 24 puntos, por detrás del Sporting, igualado en puntos -25- con el Oporto, que jugará este domingo ante el Braga.