1-4. Exhibición de fuerza del Union St. Gillois antes del Metropolitano

El cuadro de David Hubert sumó su cuarta victoria seguida antes de visitar al Atlético Madrid en el Metropolitano en la cuarta fecha de la Liga de Campeones. Lo hará revitalizado con un triunfo autoritario que encarriló en el minuto 38 por medio de Kevin Rodriguez a pase del belga Kamiel Van de Perre.

Le bastó al equipo visitante con un acelerón en el tramo final de la primera parte y la irrupción del suizo Marc Giger, que no acusó su fallo en un penalti en el minuto 43 y en el añadido antes del intermedio batió por segunda vez a Brent Gabriel y puso el 0-2.

En el inicio de la segunda parte, en el minuto 46, el helvético hizo su segundo tanto, el tercero de su equipo, y sentenció el choque a pesar de que el danés Jeppe Erenbjerg, de penalti, acortó distancias.

En el minuto 93, el canadiense Promise David recibió un pase de Rob Schoofs y firmó la goleada final.

