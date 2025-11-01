2-0. El Crystal Palace sigue de dulce

Los locales se adelantaron en el minuto 30 tras una falta botada por Yeremy Pino que prolongó el colombiano Jefferson Lerma y Mateta, tras superar a su defensor, cabeceó a gol.

Al comienzo de la segunda parte, Collins no acertó a despejar un saque de esquina y remató hacia su propia portería.

Los locales dominaron todo el encuentro y Dean Hederson realizó varias paradas para mantener la portería a cero y sumar los tres puntos.

El Palace, que llegaba tras eliminar al Liverpool de la Carabao Cup, se coloca sexto con 16 puntos, mientras que el Brentford se mantiene en la mitad de la tabla con 13.

