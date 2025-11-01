2-1. El Club Brujas prolonga su persecución al St. Gilloise y espera al Barcelona

El cuadro de Nicky Hayen sumó su quinto triunfo seguido en el campeonato belga. Se impuso en el Jan Breydel Stadion al Dender, que maquilló su derrota en el tiempo añadido y que seguirá en el último lugar de la tabla.

El Club Brujas dejó encarrilado el triunfo en media hora. Primero marcó el alemán Nicolo Tresoldi tras recibir un balón del portugués Carlos Forbs en el minuto 17 y en el 29 fue el griego Christos Tzolis el que volvió a batir a Gillaume Dietsch para asegurar que los tres puntos se quedaban en Brujas.

El Dender, que todavía no ha ganado partido alguno, maquilló este nuevo revés con un tanto de Mohamed Berte en el minuto 91.

El Club Brujas es segundo a tres puntos del Union St. Gilloise, que visita el martes el Metropolitano para medirse al Atlético Madrid y que previamente goleó al Waregem (1-4).

