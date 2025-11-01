Balotelli se venga de Vieira por su despido: "El karma..."

"El karma es jodido. Dios ve y provee", escribió en su cuenta de Instagram el también exdelantero de Milan, Inter, Manchestr City o Liverpool, entro otros tantos.

Balotelli y Vieira, antes de coincidir en el Génova, trabajaron juntos en el Niza, donde ya su relación se tensó.

Cuando el polémico delantero italiano llegó al club más antiguo de Italia, Alberto Gilardino, por aquel entonces técnico, era su principal valedor. Sin embargo, la destitución de Gilardino y contratación de Vieira alejaron a Balotelli del campo.

"Ahora el Génova por fin puede centrarse en quienes aman de verdad el ambiente, la afición y el escudo, y que creen firmemente en la idea y en que el Génova merece estar en lo más alto", añadió Balotelli.

"El gran trabajo que Gilardino y Zangrillo vivieron de primera mano no ha sido en vano: simplemente ha sido explotado de forma egoísta y negligente por quienes vinieron después, aprovechándose de lo que habían construido con esfuerzo, respeto y pasión. Explotaron el inmenso trabajo de Gilardino y Zangrillo, su compromiso y dedicación a estos colores, sin comprender realmente su valor", finalizó.

Balotelli quiso que el mensaje llegara directamente a Vieira y le etiquetó en su publicación.