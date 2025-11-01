Cristiano Ronaldo Júnior marca su primer gol con la selección sub-16 de Portugal

Cristianinho, como se conoce en Portugal al adolescente de 15 años, abrió el marcador en el minuto 42 con un disparo raso con el pie derecho, tras un pase de Carlos Moita.

Después de él, su compañero Rafael Cabral marcó en el minuto 65 y en el 91.

Cristiano Júnior debutó con la sub-16 de Portugal el jueves pasado en el encuentro disputado ante Turquía, que acabó 2-0 a favor de los portugueses.

El siguiente reto de Portugal será ante Inglaterra el próximo 4 de noviembre.

En mayo, el primogénito de Cristiano Ronaldo disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en la categoría sub-15 en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante la selección anfitriona (2-3).

Al igual que su padre, 'Júnior' juega en la cantera del Al Nassr saudí y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus.