El Atlético se rearma tras el parón y el Real Madrid gana por la mínima

Obligado a reaccionar para no descolgarse de la zona alta, el conjunto rojiblanco recuperó sensaciones y sumó tres puntos que lo ubican en posiciones europeas, a la espera del duelo de la Real Sociedad ante el Barcelona de este domingo.

El equipo dirigido por Víctor Martín se impuso al recién ascendido Alhama gracias a un doblete de Synne Jensen, llamada a liderar el ataque tras la grave lesión de Gio Garbelini, que sufrió una fractura en el peroné frente al Manchester United y estará de baja entre tres y cinco meses.

Tras el descanso, Gabriela 'Gaby' García, con un remate de cabeza, y cinco minutos después Fiamma Benítez, a pase de Luany, sentenciaron el choque con el que el Atlético de Madrid corta su mala racha y deja al cuadro murciano en tierra de nadie.

Por su parte, el Real Madrid hizo lo propio con una victoria menos abultada, pero igual de convincente. Un gol en propia puerta de la defensora blanquiazul Simone Botero al filo del descanso bastó al equipo que dirige Pau Quesada para sumar su sexta victoria consecutiva entre todas las competiciones.

De este modo, el conjunto blanco se coloca a cuatro puntos del Barcelona, que jugará este domingo a domicilio ante la Real Sociedad, con el primer Clásico del fútbol femenino en el horizonte: el próximo 15 de noviembre en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde ya ganó la temporada pasada (1-3).

El Costa Adeje Tenerife también logró tres puntos, aunque no sin apuros, ante el colista Levante (2-4). Dos goles en el tiempo añadido, de Sandra Castelló y Iratxe Pérez —esta última de penalti—, sellaron el triunfo insular, que mantiene su racha fuera de casa (cuatro victorias y un empate en cinco salidas) y hunde aún más al conjunto 'granota', con solo un punto de 27 posibles.

El Granada logró otra victoria a domicilio, en el campo del Madrid CFF (0-1), gracias a un tanto de la chilena Sonya Keefe en el minuto 36 que impulsa al conjunto nazarí hasta la séptima posición.

También por la mínima, el Eibar superó al Deportivo Abanca en el Municipal de Ipurúa (1-0) con un gol de Sara Martín Díaz tras el descanso con el que se sitúa décimo clasificado, seis puntos por encima del descenso.

Finalmente, en un duelo entre rivales directos, el Badalona Women y el Sevilla firmaron tablas en un empate sin goles (0-0), en el que la primera mitad estuvo marcada por la igualdad y el temor a cometer errores.

Todo cambió en el minuto 64, cuando el equipo local se quedó en inferioridad numérica tras una roja directa a Estefanía Banini. La expulsión abrió espacios para el Sevilla, que adelantó líneas y buscó con insistencia la portería rival, pero no logró concretar sus oportunidades, de modo que ambos se mantienen en mitad de la tabla.