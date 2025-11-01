El Ciutat de València quiere lo que ya tiene el Celta

Para ganar, el Levante debe mejorar obligatoriamente su rendimiento defensivo, puesto que es con dieciocho goles recibidos el tercero que más lleva en contra de Primera División. Doce de esos goles se los han marcado en su feudo, donde presenta un pobre balance de un empate y tres derrotas.

El entrenador granota, Julián Calero, tiene las bajas por lesión de Pablo Martínez, que sufrió el pasado jueves en Copa un fuerte esguince de tobillo, e Iván Romero, aquejado de una lesión muscular desde la pasada semana.

Además, Pampín y Oriol Rey están entre algodones, aunque el primero podría entrar en la convocatoria.

Tras haber dado todo el descanso posible a sus titulares en Copa, Calero recuperará su once de LaLiga. Una de las pocas dudas es saber el acompañante de Matías Moreno en el eje de la zaga, si bien parece con más opciones Unai que Dela. Toljan y Manu Sánchez seguirán en los costados.

Con el hondureño Arriaga, pese a que llega justo a nivel físico, al frente de la medular, Carlos Álvarez y Brugué aparecerían en las bandas. Otra de las incógnitas por despejar es la pareja de ataque del camerunés Etta Eyong y el que más papeletas tiene es Koyalipou.

La visita al Ciutat de Valencia expone a una reválida al Celta, aliviado por su primer triunfo liguero frente a Osasuna en El Sadar, donde firmó otra pobre actuación.

El equipo celeste cerró el mes de octubre sin derrotas. Es una realidad, pero también lo es que el equipo transmite síntomas preocupantes, pese al momento goleador de Borja Iglesias y que Iago Aspas sigue siendo decisivo cuando está en el césped.

El Celta sigue en construcción, aún sin la mejor versión del extremo Bryan Zaragoza, con Marcos Alonso todavía lejos del rendimiento del curso anterior y Mingueza, que finaliza contrato con el club el próximo 30 de junio, siendo demasiado intermitente.

Tras la rotación masiva en el partido de Copa ante el Puerto de Vega, Giráldez recuperará su once de gala, con Moriba y Hugo Sotelo en el centro del campo; Starfelt, que no pudo jugar en Pamplona por sanción, liderando la defensa; y Jutglá, Pablo Durán o Aspas y Borja Iglesias en la línea de ataque.

Levante: Ryan, Toljan, Dela o Unai, Matías Moreno, Manu Sánchez, Arriaga, Vencedor, Brugué, Carlos Álvarez, Koya y Etta Eyong.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Hugo Sotelo, Carreira; Aspas o Durán, Jutglá y Borja Iglesias.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité andaluz).

Puestos: Levante (15º, 9 puntos); Celta de Vigo (13º, 10 puntos).

El dato: Solo una victoria del Levante ante el Celta en el Ciutat de València.

. Calero: “El Celta no es un rival directo del Levante”

. Giráldez, sobre el céltico Manu Sánchez, cedido en el Levante: “Es un jugador de futuro para nosotros”

Altas: Altas: Javi Rodríguez (lesión) y Starfelt (sanción) en el Celta

Bajas: Pablo Martínez e Iván Romero, por lesión en los locales, y Swedberg y Javi Rueda, también por motivos físicos, en los visitantes.

Apercibidos: Manu Sánchez (Levante).