Las jugadoras afganas celebran su regreso al fútbol internacional como acto de resistencia

"Este torneo significa mucho para mi. No juego solo por mí, sino también por todas las mujeres y niñas afganas a quienes se les ha dicho que deben permanecer en silencio. Lo hago por mi familia y por mis compañeras", dijo a EFE Elaha Safdari, portera de la selección afgana.

La futbolista de 21 años apuntó que el fútbol constituye "una poderosa plataforma" que les permite alzar su voz, y añadió que este torneo es "un paso importante hacia delante" que "muestra al mundo que las mujeres afganas son capaces de lograr cosas increíbles".

La FIFA señaló que la participación de las afganas forma parte de una estrategia global destinada a relanzar el fútbol femenino afgano y a permitir que las jugadoras exiliadas vuelvan a participar en competiciones internacionales.

El presidente de la federación, Gianni Infantino, quien visitó el pasado miércoles las selecciones, dijo que el torneo subraya el poder del deporte para "traer esperanza, oportunidad y unidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La FIFA seguirá apoyando a todas las mujeres afganas mientras estas 23 jugadoras dan este paso histórico. Trabajaremos incansablemente para garantizar que cada una de ellas reciba el apoyo que merece para jugar el deporte que ama", subrayó.

La competición "FIFA Unites: Torneo Femenino 2025", que comenzó el pasado domingo en Berrechid, al sur de Casablanca, reunió también a las selecciones de Túnez (96ª en el ranking mundial), Libia y Chad, que ingresan por primera vez en su historia en la clasificación femenina FIFA/Coca-Cola.

El torneo terminó este sábado con Chad al frente de la clasificación y Túnez en segunda posición.