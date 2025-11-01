Montevideo City se clasifica a Sudamericana y habrá lucha por un lugar en la Libertadores

Pese a que por el momento no se conoce qué equipos estarán en fase de grupos y cuáles irán a las rondas previas, es un hecho que Nacional, Peñarol y Liverpool disputarán la Copa Libertadores.

El cuarto lugar en dicha competencia se lo disputarán hasta la última fecha Juventud y Defensor Sporting, que en este momento acumulan 60 unidades cada uno en la Tabla Anual. No obstante, el Violeta jugó un partido menos.

En caso de ganar el encuentro que jugará mañana y también el de la última fecha, Defensor podría incluso trepar hasta el tercer lugar de la acumulada.

Por otra parte, Racing, Boston River y Montevideo City Torque estarán en la próxima Sudamericana, acompañados por Juventud o Defensor Sporting.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esto marca que Uruguay tendrá varios cambios en las competencias internacionales respecto a la pasada temporada, donde Peñarol, Nacional, Boston River y Defensor Sporting jugaron la Libertadores, al tiempo que Cerro Largo, Danubio, Racing y Montevideo Wanderers disputaron la Sudamericana.

Este sábado, por la penúltima fecha del Torneo Clausura, Montevideo City Torque goleó por 0-5 a Progreso y se puso a dos unidades de Peñarol, aunque con un partido más disputado.

En caso de que el Aurinegro derrote este domingo a Defensor Sporting será el campeón de dicho certamen, mientras que si no lo hace todo se definirá en la última jornada.

Mientras tanto, Nacional igualó 0-0 frente a Cerro y dejó pasar una nueva oportunidad de ganar la Tabla Anual, que clasifica a su vencedor a la final de la Liga Uruguaya, donde se enfrenta al ganador de una semifinal entre el campeón del Torneo Apertura y el del Torneo Clausura.

El Tricolor aventaja en este momento por cinco unidades a Peñarol, que este domingo jugará y con una victoria podría ponerse a dos a falta de una etapa por disputarse.