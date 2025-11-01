Nacional deja pasar otra oportunidad de conquistar la tabla anual de la Liga uruguaya

El pasado fin de semana, los hasta entonces dirigidos por Pablo Peirano igualaron por idéntico resultado ante Montevideo Wanderers y no pudieron cerrar la acumulada, que clasifica a su ganador a la final del campeonato.

En esta oportunidad y ya bajo las órdenes de Viera, Nacional empató ante un Cerro que jugó desde los 74 minutos con un futbolista menos y así volvió a hipotecar sus opciones de aspirar al título.

Con la igualdad, el Tricolor le sacó cinco unidades de ventaja a Peñarol, que aún debe jugar este fin de semana su encuentro correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Si el Aurinegro no gana, Nacional será campeón de la Tabla Anual, mientras que si lo hace, el ganador de la acumulada se definirá en la última fecha.

El vencedor de la Anual clasificará a la final de la Liga Uruguaya, donde esperará por el ganador de una semifinal que pondrá cara a cara a los campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

El primero de estos fue conquistado por Liverpool, mientras que el segundo podría ganarlo este domingo Peñarol si vence a Defensor Sporting.

En este momento, los dirigidos por Diego Aguirre tienen 29 puntos, mientras que Montevideo City Torque llegó a 27 luego de golear este sábado a Progreso por 0-5. Nacional está un escalón más abajo con 26 enteros.

En caso de que Peñarol deje pasar su oportunidad deberá luchar por la copa en la última fecha, en la que se medirá con los Ciudadanos, uno de los equipos pertenecientes al City Group.

También este sábado, Juventud venció por 0-1 a Liverpool en un juego que marcó la primera victoria del argentino Sebastián Ariel Méndez como director técnico del equipo de la ciudad de Las Piedras.

Un día antes, Montevideo Wanderers y Boston River empataron 2-2 en un juego en el que el Bohemio consiguió un importante punto en su lucha por no perder la categoría.

Este domingo, River Plate y Miramar Misiones se pondrán cara a cara en un partido entre dos clubes que el próximo año deberán jugar en la Segunda División, al tiempo que Racing recibirá a Danubio.

La jornada llegará a su final el lunes con el partido Plaza Colonia-Cerro Largo.