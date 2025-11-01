Robert Sánchez sobre la selección: "Si no me han llamado yo tampoco puedo hacer nada"

"La verdad que me llamen o no es lo que quiera el entrenador, si bien genial y sino no puedo hacer nada. Yo estoy jugando bien me siento con mucha confianza desde el año pasado, tengo el apoyo del equipo y del entrenador que soy el número uno. Estoy jugando bien, me siento con mucha confianza desde el año pasado y voy a seguir haciendo lo mismo. Si no me han llamado ya tampoco puedo hacer nada", señaló este sábado a EFE y a As tras la victoria de los 'blues' ante el Tottenham a domicilio.

El portero, que no fue convocado para disputar la Eurocopa de 2024, pero sí para la de 2021 y el Mundial de 2022 -aunque no llegó a disputar ningún minuto- perdió su sitio en la selección en favor de Álex Remiro, que junto a Unai Simón y David Raya es uno de los tres porteros elegidos por Luis de la Fuente.

En su última convocatoria, hace justo un año, el meta de Cartagena se quedó en el banquillo en la victoria de España ante Dinamarca y disputó los últimos 45 minutos del triunfo frente a Suiza, con la selección ya clasificada, encuentro en el que encajó dos goles.

Esta temporada, con el Chelsea quinto en la Premier con 17 puntos, a ocho del líder, el Arsena, Sánchez ha recibido 11 goles en 10 partidos de liga y tres en dos encuentros de Liga de Campeones ya que en el último encuentro europeo, frente al Benfica, se quedó en el banquillo.

