Simeone: "Giuliano está creciendo y tiene humildad para seguir mejorando"

"No sé si es el jugador que yo esperaba", dijo. "Pero sí sé que es el que él busca. Es un futbolista que está creciendo y tiene humildad para seguir mejorando. Debe de estar en esta línea para llegar a dónde quiere llegar", manifestó.

Sobre el partido, el entrenador rojiblanco explicó: "Cuando termina el primer tiempo, estábamos en frustración porque no había llegado el gol. El sevilla fue duro. Tuvimos ocasiones, pero no logramos el gol. Hablamos de tener paciencia y seguir insistiendo y buscando. El penalti nos favoreció y los cambios no dieron otro tipo de energía y redondeamos un segundo tiempo importante".

Sobre la plantilla y el margen de mejora de que dispone, Simeone declaró: "Veo que hay calidad. Un montón de chicos que se merecen jugar y que no les damos el tiempo que merecen por lo que están trabajando. La búsqueda es tener sociedades y necesitamos de todos. Si seguimos así, el Atlético saldrá ganando. Quedan muchísimos partidos".

"Sólo miro al partido del martes ahora", añadió. "Pero me pone muy contento el partido de Mateo Ruggeri y de Hancko, del posicionamiento de Baena en el medio del campo dándole al equipo lo que necesitaba. Vamos buscando cosas. No nos vamos a quedar quietos. Vamos a sacar lo máximo de los chicos, que son muy buenos".

Simeone volvió a referirse a su compatriota Matías Almeyda: "No hace falta verse todos los días para tener afecto. Hemos compartido mucho tiempo juntos en la selección y cuando empecé mi carrera como entrenador le vi el carácter y la decisión y le dije de ser mi segundo, pero me dijo entonces que no era el momento. Hoy está en el Sevilla con una impronta. El Sevilla juega a lo que era Almeyda como futbolista".