Suárez, Messi y De Paul siguen a Deportivo LSM, que gana y sigue en lo más alto

Dicho partido estuvo enmarcado en la décima jornada de la Fase Regular del Campeonato Uruguayo de cuarta división, que el conjunto dirigido por Rafael Cánovas lidera.

El centroatacante y capitán Rodrigo Pastorini con un triplete lideró el triunfo de Deportivo LSM, mientras que Manuel Romero, Luciano Bernasconi y César Taján también convirtieron.

De esta forma, el club de Suárez y Messi se mantuvo en lo más alto al llegar a 24 unidades en diez encuentos disputados, en los que consiguió ocho triunfos y sufrió dos derrotas.

Quienes podrán igualarlo son Rincón FC y Real Montevideo, que tienen 21 puntos pero un encuentro menos disputado cada uno. Rincón enfrentará este sábado a Melilla SAD, al tiempo que Real Montevideo visitará este domingo a Keguay.

En la primera parte del encuentro que este sábado abrió la fecha, Suárez y Messi ingresaron juntos a la transmisión en directo para dialogar, mientras que en el segundo tiempo volvieron a hacerlo, pero acompañados de Rodrigo de Paul.

Juntos saltarán al campo de juego en esta jornada para enfrentar con el Inter Miami al Nashville por la revancha de los octavos de final de la MLS estadounidense.

La ida finalizó con triunfo por 3-1 de los dirigidos por el argentino Javier Mascherano gracias a los goles de Suárez, Messi y Tadeo Allende.

Los históricos goleadores de las selecciones de Uruguay y Argentina anunciaron el pasado 27 de mayo el nacimiento de Deportivo LSM.

La noticia fue dada a conocer en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la selección argentina también sería parte.

"Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios", dijo.

Y añadió: "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM".