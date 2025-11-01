Swedberg y Javi Rueda, bajas en un Celta que recupera a Javi Rodríguez

Claudio Giráldez, además, recupera para el choque en el Ciutat de Valencia al internacional sueco Carl Starfelt, que cumplió su partido de sanción frente al Osasuna en El Sadar.

Su compatriota Williot Swedberg, que sufrió un esguince de tobillo en el partido que disputó con la selección sub-21 contra Polonia el pasado 14 de octubre, todavía no tiene alta médica pese a que ya empezado a trabajar con el grupo.

Por su parte, Javi Rueda continúa con trabajo individual a causa de la rotura de grado I que sufrió en el recto anterior del muslo izquierdo durante el partido contra el Niza de la Liga Europa.

Fuera de la convocatoria también se han quedado el lateral argentino Franco Cervi, por lesión técnica, y el central Yoel Lago, al que su entrenador todavía no ve al cien por cien tras salir de una lesión.

