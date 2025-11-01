Vinícius, titular ante el Valencia; Mastantuono, única novedad; Javi Guerra, suplente

Madrid, 1 nov (EFE).- Vinícius Jr se mantiene como titular en el primer partido que disputa el Real Madrid desde que mostrase su enfado al ser sustituido en el clásico, tras aceptar Xabi Alonso la petición de perdón del brasileño, con el técnico realizando un solo cambio con la entrada de Franco Mastantuono por Eduardo Camavinga.

Regresa el Real Madrid a un 4-3-3 como sistema con el argentino Mastantuono como novedad en el equipo titular de Xabi Alonso, que deja en el banquillo a Eduardo Camavinga. Fede Valverde se mantiene de lateral derecho y no hay rotaciones por la visita al Liverpool del martes en la Liga de Campeones.

Por su parte, Carlos Corberán opta por un centro del campo sin Javi Guerra, con Santamaría y Pepelu; y con Danjuma y Fran Beltrán como delanteros.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

El once titular del Valencia lo forman: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Diego López, Santamaría, Pepelu, Rioja; Danjuma y Fran Beltrán.