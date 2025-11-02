0-0. Greif sostiene a un Lyon en inferioridad

El equipo del luso Paulo Fonseca, que visita el jueves al Betis en la cita de la Liga Europa, tuvo que cambiar su idea del partido en cuando Hans Hateboer vio la tarjeta roja directa por una entrada peligrosa sobre el senegalés Pathe Mboup.

El Lyon afrontó el choque con la necesidad de un triunfo, igualar al Marsella y al Lens y continuar como aspirante al liderato que tiene el París Saint Germain.

Pero en cuanto se quedó con un jugador menos estuvo en manos del Brest, que está en la zona baja, en puertas de la terna de descenso y que lleva cinco partidos sin ganar. Vio una buena ocasión el cuadro de Eric Roy que se volcó en busca del triunfo y arrinconó al Lyon.

Pero apareció Greif. El meta sostuvo al lyon y respondió a cada oportunidad local, especialmente en las botas de Ludovic Ajorque y también de Remy Labeau.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El choque acabó sin goles. El Lyon queda sexto al término de la undécima jornada. Igualado al Mónaco y Lille, quinto y cuarto, respectivamente, y a dos del Lens, tercero, y del Marsella, segundo. Cuatro le separan del líder, el París Saint Germain.