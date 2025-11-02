1-0. Dragomir bate al 'Memo' Ochoa y el Pafos gana antes de recibir al Villarreal

Dio un paso al frente el Pafos que se reencontró con el triunfo en esta novena fecha de la liga de Chipre, al sacar adelante su encuentro en el Stelios Kyriakides Stadium y se sobrepuso tras la derrota contra el Omonia, en el encuentro anterior.

De hecho, el Pafos es segundo en la tabla, a un punto del Omonia, líder del torneo.

El choque quedó resuelto a los cinco minutos, cuando un centro al área desde la derecha fue cabeceado por Dragomir, que superó al meta del AEL Limasol, el mexicano de 40 años Guillermo Memo Ochoa, que mantuvo su portería imbatida en el resto del encuentro.