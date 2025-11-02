2-1. Gol de Borja Sainz da victoria al Oporto ante el Braga en partido con acento español

El Oporto, líder en la tabla, marcó un primer gol anulado en el 33' tras un disparo de su mediocentro danés, Victor Froholdt, que el árbitro Fábio Veríssimo decidió no validar por una falta de Bednarek sobre Hornicek en el área, que fue confirmada por el VAR.

Poco después el técnico de los 'dragones', Francesco Farioli, recibió una tarjeta amarilla por sus protestas desde el banquillo por el tiempo que el Braga tardó en poner el balón de nuevo en juego tras ese tanto anulado.

El marcador no fue inaugurado hasta justo antes del descanso cuando en el minuto 45 un disparo raso con el pie derecho del internacional español Samu Aghehowa fue desviado por su compañero Rodrigo Mora para acabar en el fondo de la red.

El Braga, entrenado por Carlos Vicens y séptimo en la clasificación, regresó con fuerzas renovadas del intervalo e hizo el gol del empate en el 51' después de un remate fallido del español-uruguayo Rodrigo Zalazar que aprovechó el canterano del Espanyol Víctor Gómez para marcar una diana de cabeza.

El segundo tanto de los 'dragones' llegó en el 79' con un disparo del exjugador del Alavés Borja Sainz, quien aprovechó un pase de su compañero, el también español Gabri Veiga.

Con esta victoria, el Oporto se mantiene primero en la tabla con 28 puntos, seguido del Sporting, con 24, y el Benfica, con 23.