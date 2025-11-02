2-2. El 'Cholito' Simeone lidera la reacción del Torino

Los goles del italiano Stefano Moreo hicieron soñar al Pisa con su primera victoria en su regreso a la élite italiana. Sin embargo, ni los dos goles de Moreo fueron suficientes para obtener la gran alegría, opacada en este caso por el tanto de Simeone, líder de la gran reacción de un Torino que suma ya 5 jornadas sin perder.

Su remate de cabeza, casi sin mirar, medio de espaldas, reanimó al 'Toro' justo antes del descanso, en el minuto 42. Fue justo lo que necesitaba en ese momento el club turinés, incapaz pese a su dominio de materializar.

Y esa euforia por el tanto del argentino desembocó apenas unos minutos después en el tanto del escocés Che Adams, salvador de un punto en el Estadio Olímpico Grande Torino para asentarse en la zona media de la tabla.

El cuarto gol de Simeone en lo que va de temporada salvó al Torino de la derrota, al tiempo que condenó al Pisa a seguir siendo uno de los cuatro equipos (junto a Fiorentina, Génova, Hellas Verona) que sigue sin conocer la victoria en lo que va de campeonato.

