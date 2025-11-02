3-0. El Lens retoma la persecución al PSG

El cuadro de Pierre Sage recondujo su situación y se situó tercero en la tabla, igualado a puntos con el Marsella después de superar a un rival anclado en la parte baja, antepenúltimo, al borde del descenso directo, que ya lleva cinco encuentros sin ganar.

Tuvo su gran ocasión el equipo de Olivier Pantaloni a la hora de juego, cuando perdía por 1-0, en un penalti que ejecutó Mohamed Bamba y que dio en un palo.

Antes, a los seis minutos, el Lens ya había tomado ventaja con un tanto de Odsonne Edouard a pase de Mamadou Sangare. Después, en el 77, sentenció el triunfo el equipo local con el anotado por Wesley Said tras recibir un balón de Matthieu Udol.

En el minuto 89, Samson Baidoo marcó el tercero, tras un centro de Andrija Bulatovic, que redondeó el reencuentro con el triunfo del Lens.

