Alemania defiende su corona en Catar en el primer Mundial con 48 selecciones

La 'Mannschaft', no obstante, acude al torneo con el sinsabor de no haber podido alcanzar las semifinales del último Europeo de la categoría disputado el pasado mayo en Albania, donde triunfó Portugal al imponerse en la final a Francia, subcampeona universal hace dos años al caer en la tanda de penaltis.

Este trío, junto a Inglaterra (campeona en 2017), forman el cuarteto cabeza de cartel que aporta el fútbol europeo al Mundial catarí, que tratará de recortar distancias respecto a los conjuntos africanos, dominadores con los cinco títulos de Nigeria y los dos de Ghana, junto a los americanos gracias a Brasil (tetracampeona) y México (bicampeona).

Brasil lidera el grupo H que integran Honduras, Indonesia y Zambia; México el inquietante F, en el que se enfrentará a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza; Alemania el G junto a Colombia, Corea del Norte y El Salvador; Portugal estará en el B junto a Japón, Marruecos y Nueva Caledonia; Francia en el K con Chile, Canadá y Uganda; e Inglaterra en el E con Venezuela, Haití y Egipto.

La anfitriona Catar, dirigida por el exmadridista Álvaro Mejía, que lleva años asentado en el país asiático, encabeza el grupo A, en el que se enfrentará a Italia, Sudáfrica y Bolivia con grandes esperanzas de superar esta primera fase.

Argentina, tres veces tercero a lo largo de la historia y cuarta en la anterior edición, se encontrará en el grupo D con Bélgica, Túnez y Fiyi; y Paraguay en el J con Uzbekistán, Panamá e Irlanda.

Las 48 selecciones quedaron repartidas en doce grupos de cuatro. Las dos primeras de cada uno y las ocho mejores terceras pasarán a los dieciseisavos de final, ronda a partir de la cual el Mundial se disputará en formato eliminatorias.

Todos los encuentros se disputarán en el complejo de Aspire, en Al Rayyan, a poco menos de diez kilómetros del centro de Doha, aunque la final tendrá lugar en el estadio Internacional Khalifa, que también se encuentra en dicho recinto y que albergó encuentros del pasado Mundial absoluto de Catar 2022.

Si los encuentros de estas eliminatorias acaban en empate al final del tiempo reglamentario no habrá prórroga y el ganador se definirá por una tanda de penaltis.

El torneo se convertirá una vez más en todo un escaparate para jóvenes promesas que cada vez encuentran más temprano el refrendo de alcanzar la elite. Históricamente han pasado por Mundial sub-17 buena parte de los jugadores que ha acabado triunfando.

Entre los ganadores del Balón de Oro del Mundial destacan el brasileño William, el estadounidense Landon Donovan, el español Cesc Fábregas, al alemán Toni Kroos o el inglés Phil Foden, En esta edición se busca el relevo para el germano Paris Brunner, declarado el mejor en Indonesia.

Composición de los grupos de Catar 2025:

Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica, Bolivia

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto

Grupo F: México, República de Corea, Costa de Marfil, Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte, El Salvador

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, República de Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda

Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudí