América salta al tercer lugar del Apertura, que lidera Cruz Azul

El francés Allan Saint-Maximin y el uruguayo Rodrigo Aguirre convirtieron los goles de América.

Saint Maximin anotó de pierna derecha desde fuera del ángulo, en el minuto 58, y Aguirre lo hizo de zurda a primer palo en el 84.

América tiene 34 unidades, las mismas que el campeón Toluca, segundo por mejor diferencia de goles. El líder, Cruz Azul, les aventaja por un punto.

La penúltima fecha del campeonato concluirá este domingo cuando Pachuca recibirá a Guadalajara.

Ambos equipos buscan el sexto cupo directo para los cuartos de final. Además, Tijuana visitará a los Pumas UNAM y Mazatlán al Querétaro.