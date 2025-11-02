Cerro Porteño vence al Guaraní y lo alcanza en el liderato del Clausura de Paraguay

Con la victoria, gracias al tanto anotado por Aliseda en el minuto 64, el Ciclón del Barrio Obrero alcanzó los 39 puntos de Guaraní, dirigido por el argentino Víctor Bernay, en partido correspondiente a la decimonovena jornada del certamen.

El resultado pone al rojo vivo la pelea por el título.

Este domingo, además, el Sportivo Ameliano se impuso de visitante ante el Sportivo Luqueño por la mínima diferencia con un tanto de Jorge Sanguina.

El Luqueño quedó en octavo y el Ameliano es penúltimo en las posiciones.

El sábado, Libertad y Olimpia empataron 2-2.

El Decano comenzó ganando con dos tempraneras anotaciones de Axel Alfonzo y Lucas Morales, en los minutos uno y ocho, pero la igualdad fue sellada con un doblete de Lorenzo Melgarejo en el 46 y el 60.

Con ese resultado, Olimpia está en la novena posición y Libertad, en la décima.

También el sábado, el Nacional cedió un empate 0-0 ante el Sportivo Trinidense, elenco que ahora marcha en la tercera posición con 30 enteros.

El viernes, el Pedro Juan Caballero cayó goleado en casa 1-3 a manos del Deportivo Recoleta.

Wilfrido Báez, Hernán Pérez y Hugo Sandoval marcaron para el Recoleta y Gaspar Vega descontó de penalti cuando el partido estaba a punto de expirar.

Ambos conjuntos están a mitad de la tabla de posiciones.

El mismo día, el colista Atlético Tembetary sorprendió al vencer a domicilio por 0-1 al Sportivo 2 de Mayo, con un tanto de Paul Charpentier.

Tras la inesperada derrota, el 2 de mayo quedó en la cuarta posición del Clausura.