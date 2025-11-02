Cusco es segundo provisional del Clausura de la liga peruana tras triunfo de la U

La decimoséptima jornada de la liga estuvo protagonizada por la lucha por ocupar el segundo puesto de la Liga 1, para así acceder en esa posición a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

La U descansó en esta fecha tras haber derrotado el domingo pasado por 1-2 al ADT y coronarse con 39 puntos y por tanto, con el Clausura y el campeonato nacional, después de haberse quedado también con el título del Apertura.

El equipo cusqueño visitó este domingo al Alianza Universidad, uno de los colistas del torneo, y empató 2-2, lo que le hizo alcanzar los 30 puntos y ubicarse bicampeón del Clausura.

El argentino Juan Tévez inauguró el marcador para los de Cuzco a apenas cinco minutos del inicio del partido y el argentino Iván Colman marcó el segundo en los minutos de descuento del primer tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero Alianza Universidad aprovechó su ventaja como local y el delantero ecuatoriano Joffre Escobar hizo el doblete para los de Huánuco, que acumulan 14 puntos y son penúltimos.

También empataron 2-2 en un agónico partido el Alianza Lima y Melgar, dos de los equipos que también se juegan el título de subcampeón y los cuatro cupos para jugar la Libertadores.

El Melgar de Arequipa anotó primero tras un disparo del delantero argentino Bernardo Cuesta y poco después el veterano Paolo Guerrero marcó el empate para el conjunto íntimo.

La tensión se sintió en el segundo tiempo y el defensa rojinegro Matías Lazo anotó el 1-2 que parecía que iba a ser el resultado favorable para los de Arequipa, pero los visitantes apuraron y marcaron en el minuto 7 del descuento y el encuentro acabó en empate.

El cuarto equipo que lucha por ser segundo del Clausura es el Sporting Cristal, que goleó este sábado 4-1 al Comerciantes Unidos de Tarapoto, que solo pudo anotar un gol, obra del argentino Matías Sen, y es noveno con 22 unidades.

Los celestes brillaron con tantos del argentino Santiago González, Maxloren Castro y un doblete del delantero peruano Irven Ávila.

Así, Cristal, Alianza y Melgar quedan empatados con 25 puntos en tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente, aunque los de Arequipa tiene dos partidos jugados más, por lo que el cupo para la Libertadores parece difícil.

Por otro lado, el Chankas CYC ganó 1-0 al Ayacucho, el Atlético Grau empató 1-1 contra el Alianza Atlético, el Deportivo Garcilaso ganó 1-0 al ADT, Juan Pablo II College perdió 2-1 contra el Cienciano y Sport Boys y UTC empataron 2-2.