El Barcelona respira

Disipó los fantasmas el conjunto de Hansi Flick al que le bastó un buen arranque, un explosivo y eficaz, pero efímero, Lamine Yamal y el oportunismo de Ferrán Torres para encarrilar el partido y sacar la cabeza después de dos derrotas en tres partidos de liga o de tres en cinco encuentros con la Champions incluida. Después encontró a Fermín y a Marcus Rashford que disiparon la amenaza visitante en el momento oportuno.

Fue un alivio para el campeón que tiene que asumir estas semanas sin Pedri, lesionado y encontrar soluciones a un sistema que meses atrás era infranqueable y que ahora, sin precisión, es accesible para casi todos sus rivales. De hecho, el cuadro azulgrana lleva ocho partidos consecutivos con algún en contra.

El Barcelona se levantó y recuperó la sonrisa en plena amenaza de sus perseguidores. Siente el aliento del Villarreal y el Atlético Madrid, dos equipos al alza que se han metido de lleno por la pelea en la parte alta. Viven de victorias convincentes. El conjunto de Marcelino arrolló al Rayo Vallecano (4-0) y el de Simeones dejó en evidencia al Sevilla (3-0). El submarino amarillo está a dos del cuadro de Flick. El rojiblanco, que lleva tres triunfos seguidos, a tres del segundo puesto.

En once minutos dejó encarrilado el triunfo el Barcelona ante un osado Elche que lleva cuatro partidos sin ganar -tres derrotas y un empate- pero que cuestionó su derrota hasta el final con un buen fútbol. Lamine Yamal abrió el marcador en el 9 y Ferrán Torres hizo el segundo en el 11. Olía a una de tantas goleadas que suele alcanzar el Barcelona, especialmente frente a equipos que proponen y construyen más que destruyen. No fue así, no se descompuso el Elche que acortó distancias con la diana de Rafa Mir al borde del descanso.

Fue una de tantas llegadas del Elche respondón. Hasta que un genial pase de Fermin hacia Rashford, que marcó, acabó casi del todo con la ilusión del equipo de Eder Sarabia que creyó en su idea hasta el final.

El Barcelona plasmó así su respuesta al acelerón cabecero, con triunfos de los primeros de la clasificación. Solo el Espanyol, batido por el Alavés (2-1) bajó el ritmo. El resto, ganó.

El Real Madrid goleó al Valencia (4-0) en la fiesta de Kylian Mbappe, que celebró la conquista de la Bota de Oro con un doblete, y el perdón de Vinicius, bien recibido por la afición y que, con un penalti fallado, privó de un marcador mayor para el equipo de Xabi Alonso que el martes acude a Anfield, a Liverpool, con doce victorias en trece encuentros en la mochila. Aparte del tropiezo en el Metropolitano, todo ha sido triunfos para el líder que avanzó en su buen juego y alargó la racha de Mbappe. HA crecido Jude Bellingham, que hizo el tercero y marcó por tercer encuentro seguido, y se sumó a la fiesta Álvaro Carreras, que anotó el mejor tanto del choque.

Malas sensaciones para el Valencia, a la deriva. En plena zona de descenso, antepenúltimo, solo por delante del Oviedo, penúltimo, y el Girona colista.

El cuadro blanco aventaja en cinco puntos al Barcelona y en siete al Villarreal que, liderado por Gerard Moreno y Alberto Moleiro, mantiene su excelente racha como local tras golear (4-0) a un Rayo Vallecano que no pudo dar continuidad a su buena trayectoria liguera de las últimas jornadas.

Tras un primer tiempo equilibrado, desbloqueado por un gran gol de Gerard Moreno, el conjunto de Marcelino García Toral pasó por encima del equipo madrileño en el segundo periodo, en el que anotó tres tantos en apenas ocho minutos.

El Atlético Madrid, reencontrado con los buenos resultados, dio un paso más en su crecimiento en LaLiga. El conjunto de Diego Pablo Simeone sumó su tercera victoria seguida, todas con la portería a cero y aún contempla la posibilidad del reenganche con la Liga. Superado el mal trago inicial, más de marcadores que de juego, el equipo de Diego Pablo Simeone solventa con autoridad sus partidos. Lo hizo arrollador contra el Sevilla, decaído. Con el penalti transformado por Julián Álvarez, que acabó con la resistencia andaluza, sentenciado con el 2-0 de Thiago Almada pero con el sello de Giuliano Simeone, cada vez más relevante en el once, y goleado por el francés Antoine Griezmann, que culminó el duelo.

El Sevilla, sin embargo, se cae. No ha vuelto a puntuar desde que ganó al Barcelona y se ha esfumado de la parte alta. Está en tierra de nadie, a la misma distancia de la zona europea que del descenso, a cuatro puntos.

El Espanyol ya es sexto. Después de dos triunfos seguidos fue superado por el Alavés (2-1) que frenó en seco al conjunto de Manolo González gracias a una gran primera parte y a los goles de Denis Suárez y Lucas Boye antes del descanso.

El Deportivo Alavés frenó en seco al RCD Espanyol (2-1) gracias a una gran primera parte en la que encarriló el choque con un gran despliegue de presión y fútbol que le dio mucho rédito aunque acabó reclamando el final del partido tras una segunda mitad en la que se rehízo el conjunto catalán.

Le rebasó el Betis, que se reencontró con el triunfo ante el Mallorca (3-0), en el estadio de La Cartuja. Rotundo, en una exhibición particular de Antony autor de un doblete y al que sumó una asistencia a Abde, que hizo el tercero. Solo la solvencia del meta balear Lucas Bergstrom impidió un daño mayor para el conjunto de Jagoba Arrasate que marca la salvación pero que puede caer al descenso si el Oviedo gana el lunes el partido que completa la undécima jornada.

A orillas de Europa está el Getafe que, con goles de Mario Martín y Borja Mayoral agravó el panorama del Girona (2-1) que recortó en el tiempo añadido con un penalti transformado por Cristhian Stuani y sigue colista, en el fondo de la clasificación.

El equipo catalán, con solo una victoria en diez partidos y hundido en la tabla con siete unidades, llegó a Getafe dispuesto a pescar algún punto, como ya habían hecho este curso el Alavés, el Levante y el Real Madrid, tres de los cuatro equipos que habían visitado el Coliseum. Pero no fue el caso. El equipo de Jose Bordalás, que ganó días atrás en Bilbao, sumó de tres de nuevo y se instaló en la zona alta.

EL DERBI VASCO ACENTÚA LA CRISIS DEL ATHLETIC

De ahí se sale el Athletic, en crisis. Superado en el derbi vasco que se llevó la Real Sociedad en la última acción del partido (3-2). Un tanto en el tiempo añadido, un disparo por la escuadra desde dentro del área, con el alma, de Jon Gorrotxategi, premió al cuadro donostiarra ante el Athletic (3-2), que mantuvo el tipo hasta el último tramo y cayó víctima del empuje del cuadro local

Solo un partido ganado de los últimos cinco el combinado de Ernesto Valverde que tuvo un arranque fulgurante y que ahora anda decaído. Dos derrotas seguidas que le han trasladado lejos de sus objetivos, en la undécima plaza, con solo dos puntos de ventaja sobre la Real Sociedad que se distancia de la zona de descenso.

Ni Valencia ni Girona puntuaron y siguen anclados en el pozo de la clasificación, con la vista en el descenso junto al Oviedo que el lunes completa la sesión con su duelo ante el Osasuna.