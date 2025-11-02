El ecuatoriano Jeremy Arévalo se mantiene al frente de la tabla pese a no marcar

Una circunstancia que truncó una sensacional racha de cuatro encuentros consecutivos viendo portería que había aupado al internacional ecuatoriano sub 20 al primer puesto de la tabla de realizadores.

Liderato que Jeremy Arévalo seguirá conservando, al menos una semana más, ya que ninguno de los máximos perseguidores el atacante cántabro marcar en la presente fecha.

Quien sí marco fue el jugador del Almería Adrián Embarba que contabilizó su sexto tanto del curso al cerrar el sábado la victoria (3-1) del conjunto andaluz sobre el Eibar, en una acción en la que el atacante 'indálico' volvió a demostrar su temple en un mano a mano con el portero visitante.

Un gol que permitió a Embarba unirse al trío que conforman el delantero del Albacete Agus Medina y los jugadores del Racing de Santander Andrés Martín y Asier Villalibre y que comparten la segunda plaza de la clasificación con un total de seis goles cada uno.

-- Clasificación tras la disputa de la 12ª jornada:

- Con 7 goles: Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander)

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Embarba (Almería); Andrés Martín (2p) y Villalibre (Racing Santander).

- Con 5 goles: Puertas (Albacete); Arribas 3p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (Sporting Gijón).

- Con 4 goles: Jon Morcillo (1p) (Albacete); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Yeremay (1p) (Deportivo); Ale García (Las Palmas); Chupe (Málaga); Gelabert (Sporting Gijón).

- Con 3 goles: Villahermosa (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Cipenga (CGO), Cala (1P) y Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Manu Justo (1p) y Luis Chacón (Cultural); David Mella (Deportivo); Martón (Eibar); Enol (Huesca); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Rafa Rodríguez y Jauregi (1p) (Málaga); Peio Canales (Racing) Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 2 goles: Escriche (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal y Chirino (NED) (Almería); Min-su (KOR), Lautaro (URU) (1p) y Gael Alonso (Andorra); Curro (1p), Appin (FRA) y Grego Sierra (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Matos y Rubén Díez (2p) (Ceuta); Diego Collado y Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz y Mario Soriano (Deportivo); Arbilla (Eibar); Alemañ, Faye (SEN) y Sola (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE), Diego García (1p) y Alex Millán (Leganés); Iván Gil y Enrique Clemente (Las Palmas); Gonzalo Petit (URU) y Rafa Bauza (Mirandés); Iñigo Vicente y Sangalli (Racing Santander); Mikel Rodríguez y Astiazaran (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Amath (SEN) y Chuki (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 1 gol: Lazo (Albacete); Bonini (ITA) y Alex Muñoz (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo y Nieto (Andorra); Florian Miguel (FRA) y Atienza (Burgos); García Pascual, Suso, Sergio Ortuño y Javi Ontiveros (Cádiz); Sienra (ARG), Suero, Barri, Mamah (NIG), Jakobsen (DEN) y Doué (FRA) (Castellón); Koné (CIV), Obeng (GHA), Youness (MAR) y Konrad (USA) (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Dalisson, Rubén Alves y Requena (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG) y Ribeiro (BRA) (Cultural); Escudero, Samuele Mulattieri (ITA) y Barcia (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista y Adu Ares (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz y Oscar Naasei (GHA) (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL) y Ntamack (FRA) (Huesca); Barcia (Las Palmas); Roberto López (Leganés); Adrián Niño, Dani Lorenzo, Larrubia y Lobete (Málaga); Pablo López, Barea y Alex Cardero (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) y Facu González (URU) (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p) y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Peter Federico (DOM) y Jorge Delgado (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Kodro (BIH) y Soberón (Zaragoza)

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo).