El protagonista de la jornada 11: el estreno soñado de Jon Gorrotxategi

El tremendo vacío que deja la salida de un referente como Mikel Zubimendi ha impulsado, por otro lado, la aparición de nuevos futbolistas en la demarcación de mediocentro en la Real Sociedad.

Por ahí apareció Turrientes como primera opción y se asentó Gorrotxategi. Se ganó su regreso tras una buena temporada el pasado curso con un Mirandés que acarició el ascenso a la elite española.

Y Jon deja de ser un desconocido por marcar un gol que le convierte en realidad del fútbol español. El nuevo pivote de la Real Sociedad, un mediocentro tan capacitado para defender como para dar calma con balón. Sin complicaciones. Y ante el Athletic, en el día más especial, añadiendo una faceta hasta la fecha desconocida.

En el minuto 91 con 47 segundos, con la afición de Anoeta impulsando a sus jugadores a darlo todo hasta el último aliento. Tras ver igualada su ventaja en dos ocasiones. El corazón del gran referente txuriurdin, Mikel Oyarzabal, el pase atrás y la llegada sin marca desde segunda línea de Gorrotxategi para enganchar el bote de balón con un disparo con todo arriba. Imposible para Unai Simón.

Con el 4 a la espalda, a sus 23 años se convirtió en el gran protagonista del derbi vasco que aumenta los problemas del Athletic Club de Bilbao y confirma la reacción de la Real Sociedad con su tercer triunfo consecutivo. Su primer gol en su primer derbi. Un sueño hecho realidad que llevó la locura a la grada de Anoeta.