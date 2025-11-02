El Tigres de Jenni Hermoso y la goleadora Corral, lo mejor del Apertura mexicano

Aunque igualó 2-2 con Cruz Azul, Tigres llegó a 42 puntos, los mismos que el campeón Pachuca, que solo pierde por diferencia de goles.

En la última jornada de la fase regular, la estadounidense Aerial Chavarin y Alejandra Lomelí convirtieron por las Azules, en tanto Diana Ordóñez y la sudafricana Thembi Kgatlana dejaron todo igual.

El viernes, en el comienzo de la fecha 17, Pachuca goleó por 1-6 al Tijuana y se confirmó como uno de los favoritos al título.

Aunque no anotó, Charlyn Corral, la máxima goleadora de 2018 en España, terminó como líder de la clasificación con 22, 4 más que Chavarin y 7 sobre Monserrat Saldívar.

Tigres y América le sacan cuatro puntos al América, que venció por 1-4 a Mazatlán.

En la fase de cuartos de final, Tigres se enfrentará con Juárez, Pachuca con Cruz Azul, América con Monterrey y Toluca con Guadalajara.