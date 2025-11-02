El Valladolid, con necesidad de enmienda, recibe a un Granada obligado a ganar

El conjunto castellano espera recuperarse de la decepción copera y, aunque el técnico blanquivioleta, el uruguayo Guillermo Almada, ha asegurado no temer por su futuro, ya que siente que cuenta con el respaldo de jugadores, director deportivo y propietarios del club, lo cierto es que de no empezar a sumar de tres en tres puede no comerse el turrón en Valladolid.

Con las bajas de Marcos André, Jaouab y Garri, tendrá al resto de la plantilla a su disposición, incluido Juanmi Latasa, que sigue estando en el punto de mira por su falta de gol, aunque este es un debe de todo el equipo, como en el caso de los nazaríes.

Regresará al José Zorrilla un entrenador al que se quiere en la capital del Pisuerga, José Rojo "Pacheta", que si bien acumula siete partidos consecutivos sin perder, tampoco ha logrado ganar en sus últimas citas, en las que no han marcado pero tampoco han recibido goles.

Por tanto, se prevé un duelo muy igualado, entre dos conjuntos muy parejos en cuanto a estadísticas, que deberán trabajar no solo el aspecto ofensivo, para ser más eficaces de cara a la portería contraria, sino también el anímico, aunque en el caso de Granada llega a este partido tras haber ganado 1-5 al Roda, de Tercera RFEF, en Copa.

Los vallisoletanos deberán demostrar en el terreno de juego que han hecho autocrítica y han aprendido de los errores, sobre todo, defensivos, ya que están pagándolos muy caros, al igual que esa falta de puntería en ataque, que les ha relegado a la novena plaza liguera.

Para el Granada el partido es vital y llega con la obligación de reencontrarse con la victoria tras tres empates consecutivos para salir de los puestos de descenso.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ha igualado sin goles en sus tres últimos compromisos ante Las Palmas y Cádiz en casa y el Andorra a domicilio, en los que mostró una gran seguridad defensiva, pero también una importante inoperancia ofensiva.

Con anterioridad empató en Burgos (1-1) y ganó a Huesca (0-1) y Real Sociedad B (5-2), lo que le lleva a acumular seis jornadas sin perder, aunque su pésimo inicio de curso le mantiene a nivel clasificatorio en la zona de descenso.

Pacheta cuenta para el partido en tierras pucelanas con toda la plantilla a su disposición, a excepción del delantero marroquí Mohamed Bouldini, quien se recupera de una lesión de tobillo.

El técnico burgalés, que alineó a los menos habituales en la Copa, volverá en Liga al once tipo que ha actuado de inicio en las últimas jornadas.

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Ponceau; Peter, Chuchi, Biuk; Latasa.

Granada: Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ; Álex Sola, Faye, Pascual.

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité murciano).