Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2025 - 11:00

Eyong falla un penalti y Mingueza marca un golazo ante un Levante con 10 al descanso (0-0)

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2377

Valencia, 2 nov (EFE).- Óscar Mingueza marcó un golazo en el Ciutat de Valencia para adelantar este domingo al Celta de Vigo tres minutos después de que Etta Eyong fallara un penalti para el Levante, que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 29 por una roja directa a Unai Vencedor tras una entrada sobre Ilaix Moriba y que tendrá que afrontar así la segunda mitad.

Por EFE