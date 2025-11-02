Lewandowski y Dani Olmo, novedades en la convocatoria

Se cae de la lista el centrocampista Pedro González 'Pedri, que iba a ser baja por sanción tras su expulsión en el Bernabéu, pero que acabó lesionado en el último Clásico y estará alrededor de un mes apartado de los terrenos de juego por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Pedri se une a la extensa nómina de inquilinos de la enfermería azulgrana, en la que siguen los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, el defensa Andreas Christensen, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'.

Así, los 21 convocados por Flick para recibir hoy al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).