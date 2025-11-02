Maresca: "Caicedo y Rodri son los mejores centrocampistas defensivos del mundo"

El ecuatoriano fue clave este sábado en la victoria contra el Tottenham Hotspur al robar la pelota y dar la asistencia del primer gol de Joao Pedro, lo que le valió las alabanzas por parte de Maresca.

"Moi está demostrando lo bueno que es, que es un jugador top. Lo he dicho muchas veces. Juzgamos a Moi por lo que ocurre en el campo, pero fue de él es uno de los mejores, muy humilde, un gran tipo que siempre está ahí para ayudar a todo el mundo", dijo Maresca tras el triunfo ante el Tottenham.

"Para mí, él y Rodri son los mejores centrocampistas defensivos del mundo", añadió el preparador italiano.

Llegado del Brighton en 2023 por 116 millones de euros, Caicedo ha superado ya el centenar de partidos con los 'Blues', ha ganado una Conference League y un Mundial de Clubes y esta temporada ha aportado cuatro goles y dos asistencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy