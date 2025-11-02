Mbappé celebra su Bota de Oro con un doblete

El atacante francés transita con fuerza por la Liga camino de superar el registro de 31 goles con los que ganó la Bota de Oro de la temporada 2024/25. En once jornadas, con sus dos tantos al Valencia, casi suma la mitad de todos los que logró la pasada Liga.

En el Atlético de Madrid, Julián Álvarez, de penalti ante el Sevilla, marcó su séptimo tanto y se mantiene como el segundo máximo anotador de la competición seguido de Ferran Torres, que celebró un gol para el Barcelona en el choque que ganó 3-1 al Elche.

En uno de los equipos que han sorprendido en el primer tramo del curso, el Getafe, Borja Mayoral marcó una de las dos dianas con las que el conjunto azulón ganó 2-1 al Girona. El ariete de Bordalás sumó su cuarto tanto con récord: superó a Jaime Mata y a Manu del Moral y con 38 goles se convirtió en el máximo anotador de la historia del Getafe en Liga.

Los mismos goles que Mayoral acumula Antony, que dio una auténtica exhibición en el Benito Villamarín para acabar con el Mallorca (3-0). Suyos fueron dos goles y una asistencias con las que el Betis dejó a su rival fuera del partido antes del descanso.

A los tres goles llegaron Christian Stuani, que marcó de penalti para el Girona ante el Getafe; Lamine Yamal, que frente al Elche recuperó su olfato goleador tras un Clásico desaparecido; Alberto Moleiro, uno de los triunfadores de la goleada del Villarreal contra el Rayo (4-0); y Ez Abde, que cerró con un tanto el excelso acto inicial del Betis.

También marcaron Mario Martín (Getafe), Santi Comesaña y Gerard Moreno (Villarreal), Antoine Griezmann y Thiago Almada (Atlético de Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid), Brais Méndez (Real Sociedad), Lucas Boyé (Alavés) y Marcus Rashford (Barcelona). Todos alcanzaron los dos tantos.

Y en el capítulo de estrenos aparecieron Ayoze Pérez (Villarreal); Álvaro Carreras (Real Madrid); Gonçalo Guedes y Jon Gorrotxategi (Real Sociedad); Gorka Guruzeta y Robert Navarro (Athletic); Kervin Arriaga (Levante); Óscar Mingueza y Miguel Román (Celta); Denis Suárez (Alavés); y Roberto Fernández.

Mención especial para Carreras, que con un zurdazo espectacular, marcó el que probablemente fue el mejor tanto de la jornada con el que además se estrenó con la camiseta del Real Madrid.

- Con 13 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid).

- Con 6 goles: Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal).

- Con 5 goles: Ferran Torres (Barcelona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Lewandowski (POL) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) y Antony (BRA) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Rafa Mir y André Silva (POR) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Oyarzabal (2p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Lamine Yamal (1p), Raphinha (BRA) y Fermín (Barcelona); Ez Abde (MAR) (Betis); Liso (Getafe); Stuani (URU)(2p) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac (Sevilla); Hugo Duro y Danjuma (NED) (Valencia); Moleiro (Villarreal).

- Con 2 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG)(Alavés); Robert Navarro (Athletic); Sorloth (NOR), Giuliano Simeone (ARG), Griezmann (FRA) y Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Fornals (Betis); Ferran Jutglá y Pablo Durán (Celta), Puado (1p), Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Vanat (UKR), Ounahi (MAR) (Girona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Rondón (VEN) (Oviedo); Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p), Akor (NGR) y Vargas (SUI) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO), Comesaña, Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Álex Baena, Nico González (ARG), Gallagher (ING) y Le Normand (Atlético de Madrid); Dani Olmo, Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, Román y Aspas (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa y John Donald (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Cabrera (URU), Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Arambarri (URU) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON) y Koyalipou (RCA) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG) y Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Catena (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras y Mastantuono (ARG) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL), Gonçalo Guedes (POR), Odriozola, Gorrotxategi y Carlos Soler (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA) y Santamaria (FRA) (Valencia); Rafa Marín, Oluwaseyi (CAN), Ayoze Pérez y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid).