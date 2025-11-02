Mohamed mantiene el desafío para Toluca: avanzar a cuartos como líderes

"Queremos salir primero. La obligación con nosotros mismos es seguir en lo más arriba, siendo protagonistas en todas las canchas, con una forma de jugar identificable", dijo a periodistas.

Toluca empató este sábado sin goles con Atlas y cedió el liderato a Cruz Azul.

Con 34 puntos, Toluca ahora es segundo de la clasificación con un punto menos que Cruz Azul.

Mohamed quitó hierro al hecho de su su goleador, el portugués Paulinho, haya pasado en blanco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hoy tuvo una en el palo, otra la sacó el portero muy clara, pero bueno, está ahí en la cima", expresó.

Paulinho busca en este torneo la consagración por tercera vez como líder de la clasificación de goleadores y Mohamed declaró que ese logro "sería muy bueno para él".

Los Diablos cerrarán la fase regular este sábado en casa frente a América.