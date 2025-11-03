Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2025 - 10:05

1.300 aficionados azulgranas apoyarán al Barcelona en Brujas

Barcelona, 3 nov (EFE).- 1.300 aficionados del Barcelona, 690 socios y 610 peñistas, acudirán este miércoles al estadio Jan Breydel para presenciar el partido de la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones entre el conjunto azulgrana y el Brujas belga, según ha anunciado este lunes el club catalán.

Por EFE

Las peñas barcelonistas repartidas por el continente tendrán un especial protagonismo, como es el caso de la Peña Barcelonista de Gante (con 35 peñistas), la Peña Barça Liège (35), la Peña Blaugrana de Stuttgart (35), la Peña Barcelonista de Roosendaal (35) y la Peña Blaugrana de París (25).

El Barcelona ocupa actualmente la octava posición con seis puntos, tras las victorias ante el Newcastle (1-2) y el Olympiacos (6-1) y la derrota frente al PSG (1-2), mientras que el Brujas ostenta la vigésima plaza con tres puntos, tras haber ganado al Mónaco (1-4) y perdido frente al Atalanta (2-1) y el Bayern Múnich (4-0).