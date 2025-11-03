1.300 aficionados azulgranas apoyarán al Barcelona en Brujas

Las peñas barcelonistas repartidas por el continente tendrán un especial protagonismo, como es el caso de la Peña Barcelonista de Gante (con 35 peñistas), la Peña Barça Liège (35), la Peña Blaugrana de Stuttgart (35), la Peña Barcelonista de Roosendaal (35) y la Peña Blaugrana de París (25).

El Barcelona ocupa actualmente la octava posición con seis puntos, tras las victorias ante el Newcastle (1-2) y el Olympiacos (6-1) y la derrota frente al PSG (1-2), mientras que el Brujas ostenta la vigésima plaza con tres puntos, tras haber ganado al Mónaco (1-4) y perdido frente al Atalanta (2-1) y el Bayern Múnich (4-0).