Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2025 - 15:40

Ait El Hadj: “Es un sueño de niño jugar en estos estadios contra estos equipos”

Madrid, 3 nov (EFE).- Anouar Ait El Hadj, centrocampista del Union Saint-Gilloise, recordó este lunes que “es un sueño de niño” jugar la Liga de Campeones “en estos estadios y contra estos equipos”, antes de visitar este martes al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Por EFE

“Es un sueño de niño jugar la Champions y, sobre todo, en un estadio como este. Sabemos que este martes el campo va a estar lleno. Es una motivación extra. Para mí también, porque desde pequeñito sueñas con jugar en este tipo de estadios contra equipos como este. Lo daremos todo. Y yo el primero”, declaró en rueda de prensa en el Metropolitano.

“Tenemos cualidades y calidad para jugar aquí y hacer nuestro partido, igual que contra el Inter. Tuvimos ocasiones al principio del partido, presionando bien. En este tipo de partidos hay que ser efectivos arriba y contundentes en las contras. Habrá posibilidades. Tenemos que ser contundentes y disfrutar de estos momentos”, añadió.