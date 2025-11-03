Ancelotti aconsejó a Vinícius sobre su reacción tras el clásico contra el Barcelona

Ancelotti afirmó que le dijo a Vinícius que había cometido un error, y consideró que el asunto está "resuelto" tras las disculpas del delantero del Real Madrid.

"Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto", dijo Ancelotti en la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció los convocados para los próximos amistosos de la Canarinha.

El preparador italiano, que también dirigió a Vinícius en el Real Madrid, opinó que tras el pedido de disculpas del jugador "no hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador", Xabi Alonso.

Vinícius causó una polémica por protestar airadamente y proferir insultos tras ser sustituido en la segunda parte del Real Madrid-Barcelona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El extremo zanjó la polémica con un pedido público de disculpas en sus redes sociales, en el que pidió perdón al club y a la afición madridista.

Con esas palabras, Ancelotti consideró que la polémica quedó atrás.

"Nada más, es un jugador muy importante para nosotros. Le tenemos mucho cariño", agregó el seleccionador brasileño, que mantiene una muy buena relación con Vinícius.

Tras un partido amistoso disputado en Corea del Sur el mes pasado, Vinícius elogió a Ancelotti y dijo que es el entrenador "que más confianza" le dio en su carrera y con el que jugó mejor.