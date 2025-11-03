Anfield mide la firmeza del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso

El Real Madrid regresa a Anfield un año después en una situación diferente. Con ganas de revancha, tras sentir el pasado curso una distancia con el Liverpool, en aquel momento un equipo sin freno, que se confirmó posteriormente en la eliminatoria de cuartos de final ante otro equipo inglés, el Arsenal, con los dos partidos perdidos que dieron forma a la eliminación.

En el estreno del formato liguilla de la Liga de Campeones ya había caído con el Lille y el Milan. Aquella derrota, la tercera, le dejaba al borde del abismo. En el presente se instala en un escenario totalmente inverso. Con pleno de triunfos tras vencer a Olympique de Marsella, Kairat Almaty y Juventus. Bien posicionado para encarar las curvas que llevan con duelos ante Liverpool o Manchester City, y lograr el objetivo marcado por Xabi Alonso, acabar entre los ocho primeros para tener ventaja de campo en los cruces.

Se quitó de encima Xabi el estigma de que fallaba en los días grandes. El triunfo del clásico dejó atrás las goleadas sufridas ante PSG, en el Mundial de Clubes en verano, y frente al Atlético de Madrid en LaLiga. El Liverpool en su templo es un nuevo lugar de donde salir reforzado. Un escenario donde es querido por la huella imborrable que dejó como futbolista 'red'.

También regresa a la que fue su casa durante toda su carrera Trent Alexander-Arnold, apenas cinco meses después de tomar la difícil decisión de volar para vivir nuevas aventuras en el Real Madrid. Su posible inclusión en el equipo titular es una de las dudas por despejar de Xabi Alonso, que todo indica que en los días grandes reforzará su centro del campo con un cuarto integrante. Es ahí por donde aparece el movimiento natural de adelantar la demarcación de Fede Valverde, con Eduardo Camavinga y Dani Ceballos también con opciones.

Un Real Madrid que ha crecido como equipo, con un bloque más sólido y siete puertas a cero en sus catorce triunfos, y que presume del mejor Mbappé. Ha marcado 18 goles en 14 partidos, máximo goleador de la Liga de Campeones y de LaLiga. Con ganas de brillar ante un Liverpool ante el que perdió en dos de tres enfrentamientos y apenas marcó un tanto. Como socio en ataque tendrá a Vinícius Jr., sin castigo de Xabi Alonso por su comportamiento en el clásico, y de regreso a Anfield, donde no pudo jugar el curso pasado por una lesión muscular.

Mucho han cambiado las cosas por Anfield después de desembolsar 500 millones este verano, y no todo ha ido a mejor. Este Liverpool, aún vigente campeón de la Premier, comenzó la temporada con siete triunfos consecutivos, la mayoría de ellos logrados en los últimos minutos, pero el equipo no daba la sensación de solidez de otras épocas. Ganaban casi de milagro y el resto de equipos les tomaron la medida. Así llegaron seis derrotas en siete partidos, con la única redención del 1-5 ante el Eintracht de Fráncfort en Champions.

El primero es que muchos equipos han avistado su debilidad. La mayoría de derrotas han llegado a través del balón parado, las segundas jugadas, donde se ha notado una preocupante falta de concentración y físico, y los balones largos. De hecho, en el último triunfo contra el Aston Villa, el equipo de Unai Emery cometió el error de no aprovechar estas armas y los dos goles que encajó fue por intentar salir jugando desde atrás, con dos fallos en la entrega del 'Dibu' Martínez y de Pau Torres.

Otro problema de este equipo está siendo la falta de aclimatación de los fichajes. Es especialmente preocupante el estado de Florian Wirtz, que costó 125 millones y que en trece partidos no ha visto puerta ni una sola vez y solo ha repartido dos asistencias, contra el Eintracht. El germano no ha encontrado su posición en el campo. Como '10' no ha funcionado y en la derecha, donde ha jugado sus mejores minutos, tiene el bloqueo del indiscutible Mohamed Salah. Esta temporada, además, promedia más de diez pelotas perdidas por partido y su acierto con el pase apenas llega al 80 %. De momento no se parece nada al jugador que maravilló en el Bayer Leverkusen.

El caso de Alexander Isak es distinto, porque el sueco no tuvo una pretemporada normal, al forzar su salida del Newcastle, y no pudo incorporarse al Liverpool hasta septiembre. Isak ha ido recuperando la forma física poco a poco y, cuando ya estaba cerca del 100 %, se lesionó en la ingle y previsiblemente se perderá el partido de este martes.

Respecto al resto de fichajes, Milos Kerkez está a años luz del nivel que mostró el año pasado en el Bournemouth y parece que Andy Robertson le está comiendo la tostada, Jeremie Frimpong ha pasado más tiempo lesionado que sano, y Giovanni Leoni se rompió el cruzado al poco tiempo que debutar. El único que no ha defraudado es Hugo Ekitike, con seis goles y una asistencia en catorce encuentros.

Slot tiene como bajas para este encuentro a Alisson, Isak, Curtis Jones y Jeremie Frimpong, mientras que Xabi Alonso suma de forma inesperada a Franco Mastantuono, por una pubalgia, a las ausencias por lesión de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Árbitro: István Kovács (Hungría)