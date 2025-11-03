Christensen empieza a trabajar con el grupo

El internacional danés se ha perdido los tres últimos partidos al encadenar una indisposición gastrointestinal con unas molestias musculares, que le impidieron participar en la victoria del domingo contra el Elche (3-1) en LaLiga EA Sports.

El Barcelona ha llevado a cabo una suave sesión de recuperación con todos los jugadores disponibles del primer equipo y ha empezado a preparar el partido de este miércoles en el campo del Brujas belga, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El técnico Hansi Flick, que este martes por la mañana dirigirá la última sesión previa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, no cuenta con los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi', Raphael Dias 'Raphinha', Joan Garcia y Marc-André ter Stegen.