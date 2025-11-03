El dueño del Forest ayudará a las víctimas del acuchillamiento en Inglaterra

"Todo el mundo en el Nottingham Forest está en shock y muy entristecido por lo que ha pasado", dijo Marinakis en un comunicado. "El coraje y la ayuda demostrada por nuestros aficionados en ese tren representa lo mejor de la humanidad y lo mejor de la comunidad de este club. Nos aseguraremos de que todo aficionado que haya sido víctima de este incidente reciba la ayuda financiera que requiera para poder tener acceso al mejor tratamiento médico posible mientras se recupera".

Este ataque ocurrió en un tren que circulaba el sábado por la tarde en el trayecto entre Doncaster y Londres. El servicio fue interrumpido a su paso por Huntingdon tras recibir la policía numerosas llamadas alertando del apuñalamiento de varias personas.

En esa misma estación, los policías irrumpieron en los vagones y detuvieron a dos personas presuntos autores del ataque. Una de ellas ha sido puesta en libertad sin cargos y a la otra, un varón británico de 32 años, se le ha acusado de diez cargos de intento de asesinato, uno de agresión y otro de posesión de arma blanca.

Williams comparecerá este lunes ante un tribunal de Peterborough, donde se le leerán los cargos y confirmará su identidad.

De las once víctimas, cinco han sido dadas de alta, mientras que dos permanecen graves, entre ellas un empleado de la línea ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) que trató de proteger a los pasajeros.

Aunque aún se desconoce el móvil del crimen, la Policía descartó el domingo que se tratara de un atentado terrorista. Según publica la prensa británica este lunes, algunos testigos aseguran que el atacante gritó durante los apuñalamientos que "el diablo no ganará".