El Liverpool, sin Isak, Alisson y Frimpong contra el Real Madrid

Isak no se ejercitó este lunes con el grupo y arrastra una lesión en la ingle que le ha hecho perderse los últimos tres encuentros de los 'Reds'.

Alisson y Frimpong, por su parte, sufren sendos problemas en los isquiotibiales. El brasileño lleva de baja desde principios de septiembre y no se le espera hasta después del parón por fútbol internacional, mientras que Frimpong se ha perdido los últimos cuatro partidos del Liverpool y su lugar en el once lo ocupará Conor Bradley.

El lateral norirlandés tendrá la oportunidad de jugar dos partidos en cuatro días por primera vez desde noviembre del año pasado.

El puesto de Alisson se lo quedará Giorgio Mamardashvili, que dejó su puerta a cero este sábado contra el Aston Villa por primera vez desde que debutó con el Liverpool.

Arne Slot sí ha podido recuperar para esta sesión a Curtis Jones, que no pudo estar en los dos últimos partidos por un golpe.

Con estas bajas, el once más probable de Arne Slot contempla a Mamardashvili en portería; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.